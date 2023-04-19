Названы причины снижения потребления стали в России

WSA спрогнозировала падение потребления стали в России на 5% в 2023 году

Потребление стали в России в 2023 году может сократиться на 5 процентов. Такой прогноз опубликовала Всемирная стальная ассоциация (World Steel Association, WSA).

Организация ожидает, что спрос на сталь в России в 2023 году снизится до 39,6 миллиона тонн, а в 2024 упадет еще больше — почти на 7 процентов. В WSA отметили, что в прошлом году российская экономика сумела избежать масштабного кризиса, и потребление стали сократилось меньше, чем ожидали специалисты, в основном за счет жилищного строительства и трубопроводных проектов. В будущем же Москва столкнется с замедлением в этих отраслях на фоне западных санкций, считает ассоциация.

При этом общемировое потребление в 2023 году увеличится на 2,3 процента, до 1882,3 миллиона тонн. И если текущий рост глобального спроса в основном обязан восстановлением экономики Китая после отмены карантинных ограничений, то в 2024 главными драйверами увеличения потребления станут другие регионы. Председатель экономического комитета WSA Максимо Ведоя отметил, что курс на декарбонизацию и развивающиеся экономики будут продолжать стимулировать мировой спрос на сталь, даже если вклад Китая в него уменьшится на фоне возможной стагнации экономики страны.

Российские эксперты не согласны с прогнозами WSA. Директор по развитию бизнеса и консалтинговой практики компании Metals & Mining Intelligence Илья Коломеец заявил газете «Коммерсантъ», что ожидает роста спроса на сталь в России в 2023 году на 1-3 процента за счет восстановления потребления в машиностроении, инфраструктурного строительства и гособоронзаказа. При этом объем внутреннего производства может сократиться на те же 1-3 процента из-за снижения экспорта.

Исполнительный директор ЦЭП Газпромбанка Айрат Халиков, напротив, дал более пессимистичный прогноз на этот год по сравнению с международной ассоциацией. Он предположил, что снижение потребления стали в России составит 5-7 процентов. Халиков объяснил это замедлением темпов строительства — основного сектора потребления стали, что частично вызвано высокой базой 2021-2022 годов, когда стройка была очень активной. При этом в 2024 году эксперт предположил возобновление роста спроса по мере перестройки экономики.

Ранее сообщалось, что в январе и феврале 2023 года объем поставок стальных полуфабрикатов российского производства в Китай упал в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года в абсолютном выражении, до 96,2 тысячи тонн. При этом в 2022 году выпуск металлоконструкций в России сократился на 11 процентов, до 2 миллионов тонн. Аналитики связывают снижение со значительным падением объема строительства складов и торговых центров.