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15:36, 28 марта 2023Экономика

Китай сократил закупки в России стальных полуфабрикатов в три раза

«Ведомости»: поставки в Китай стальных полуфабрикатов в январе-феврале упали в три раза
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В январе и феврале 2023 года поставки стальных полуфабрикатов российского производства в Китай сократились в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года в абсолютном выражении, до 96,2 тысячи тонн. Об этом со ссылкой на данные статистики Главного таможенного управления Китая пишут «Ведомости».

В денежном выражении сокращение выглядит даже сильнее — в пять раз, до 46,37 миллиона долларов, то есть китайские компании начали закупать продукт значительно дешевле.

При этом в 2022 году России на фоне европейских санкций удалось нарастить экспорт в Китай в три раза — до 2,3 миллиона тонн и 1,34 миллиарда долларов. Пик поставок пришелся на июль-октябрь, но уже в ноябре не было отгружено ничего, а в декабре — только 40 тысяч тонн.

Международный трейдер, к которому обратилось за комментарием издание, отметил, что в последние месяцы китайское направление стало проблемным для российских металлургов. Доставка через Восточный полигон (Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали) сложна из-за перегруженности, фрахт продолжает дорожать, а себестоимость производства растет. При этом покупатели в Китае не намерены платить за продукцию больше.

Временным выходом для металлургов стала Турция, которой после разрушительного землетрясения требуется много стальных полуфабрикатов, и они готовы платить. Также значительно выросли цены на внутреннем рынке.

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Аналитик «Финама» Алексей Калачев напомнил, что Китай выплавляет более половины мирового объема стали, поэтому продвигать ее на этом рынке сложно, приходится предоставлять очень большой дисконт, чтобы покупатели согласились на сделку.

Ранее стало известно, что выпуск металлоконструкций в России в прошлом году сократился на 11 процентов, до двух миллионов тонн. Аналитики связывают снижение со значительным падением объема строительства складов и торговых центров.

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Платон Щукин
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