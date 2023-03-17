В России резко снизился выпуск металлоконструкций

«Ведомости»: производство металлоконструкций в России в 2022 году упало на 11 процентов

Выпуск металлоконструкций в России в прошлом году сократился на 11 процентов, до двух миллионов тонн. Такие цифры приводятся в отчете «Infoline-аналитики», подготовленном для Ассоциации развития стального строительства, пишут «Ведомости».

Под металлоконструкциями подразумеваются каркасы зданий и сооружений, конструкции мостов и эстакад, дорожные металлоконструкции, опоры ЛЭП, мачты связи. Аналитики связывают снижение со значительным падением объема строительства складов и торговых центров, а также с проблемами реализуемых проектов в промышленности и агропромышленном комплексе.

Так, ввод торговых центров за год упал в два раза, а складской недвижимости — на семь процентов. Тренд в области коммерческой недвижимости подтвердил управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский. По его данным, в 2021 году объем ввода составлял 4,2 миллиона квадратных метров, а в 2022-м — 3,3 миллиона. Он отметил, что такой результат связан с геополитической обстановкой и корректировкой планов девелоперов.

Пресс-служба Минпромторга в качестве комментария этих данных отослала к Росстату, который ранее сообщил о росте производства конструкций и деталей конструкций из черных металлов на 3,9 процента. Однако в «Infoline-аналитике» отметили, что в данные включены чугунные изделия, конструкции для судостроительной и машиностроительной отраслей и другие классы.

Глава агентства Михаил Бурмистров ожидает, что в 2023 году негативные тенденции сохранятся, а потребление металлоконструкций упадет на 10-13 процентов, до 1,75-1,8 миллиона тонн. В свою очередь, IBC Real Estate ожидает рост объемов строительства не ранее чем в 2025-2026 годах.

Ранее сообщалось, что в минувшем году поставки в Россию нержавеющей стали сократились на 19,6 процента, до 372 тысяч тонн, при этом производство в стране выросло только на девять тысяч тонн. Россия традиционно закупала большую часть материала, но в 2022 году из-за провала в машиностроении, снижения выпуска товаров народного потребления и бытовой техники потребность в нем заметно снизилась.