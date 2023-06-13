Пользователи сети вспомнили отбившие у них желание во время секса события

Пользователи Reddit назвали среди отбивших желание секса инцидентов паническую атаку

Женщины и мужчины с форума Reddit назвали события, которые заставили их прервать секс. Отбившие желание во время интимной близости инциденты они перечислили в ответ на соответствующий вопрос в разделе AskReddit.

Одна из пользовательниц сети вспомнила, как у партнера случилась паническая атака от переизбытка чувств.

Я танцевала на коленях у парня (моего парня, не в клубе) и он так разволновался, что у него началась гипервентиляция, настоящая паническая атака без штанов. Пришлось остановиться и убедиться, что он в порядке xain_the_idiot пользовательница Reddit

Другой пользователь признался, что в первый же раз, когда он попробовал виагру, секс пришлось прервать из-за печальной новости.

Первый и единственный раз, когда я принял виагру. Через полчаса я почувствовал затвердение, а моя подружка получила сообщение о том, что ее бабушки больше нет. Было странно SausageOnToast пользователь Reddit

Еще одна девушка вспомнила, как интимный контакт прервала неаккуратная смена позы.

Мы с парнем занимались сексом, он был сверху, но сверху хотела быть и я. Так что я резко вскочила, и мы оба упали с кровати. Смеялись до слез. Было прекрасно, но оргазма не случилось. Мы чуть не лопнули от смеха DependentAlfalfa2809 пользовательница Reddit

Ранее женщины с форума Reddit назвали интимные и касающиеся личного пространства просьбы к мужчинам. Одним из самых популярных стало требование соблюдать личную гигиену — например, чаще мыть руки перед близким контактом с женщиной.