Пользователи сети вспомнили отбившие у них желание во время секса события
Женщины и мужчины с форума Reddit назвали события, которые заставили их прервать секс. Отбившие желание во время интимной близости инциденты они перечислили в ответ на соответствующий вопрос в разделе AskReddit.
Одна из пользовательниц сети вспомнила, как у партнера случилась паническая атака от переизбытка чувств.
Я танцевала на коленях у парня (моего парня, не в клубе) и он так разволновался, что у него началась гипервентиляция, настоящая паническая атака без штанов. Пришлось остановиться и убедиться, что он в порядке
Другой пользователь признался, что в первый же раз, когда он попробовал виагру, секс пришлось прервать из-за печальной новости.
Первый и единственный раз, когда я принял виагру. Через полчаса я почувствовал затвердение, а моя подружка получила сообщение о том, что ее бабушки больше нет. Было странно
Еще одна девушка вспомнила, как интимный контакт прервала неаккуратная смена позы.
Мы с парнем занимались сексом, он был сверху, но сверху хотела быть и я. Так что я резко вскочила, и мы оба упали с кровати. Смеялись до слез. Было прекрасно, но оргазма не случилось. Мы чуть не лопнули от смеха
Ранее женщины с форума Reddit назвали интимные и касающиеся личного пространства просьбы к мужчинам. Одним из самых популярных стало требование соблюдать личную гигиену — например, чаще мыть руки перед близким контактом с женщиной.