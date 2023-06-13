Российский командир рассказал об отражении атаки Киева под Артемовском

Командир взвода ВДВ рассказал об отражении наступления ВСУ на позиции РФ под Артемовском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку наступления на российские позиции под Артемовском и были отброшены военными Воздушно-десантных войск (ВДВ). Об этом рассказал командир взвода ВДВ с позывным Замир, передает РИА Новости.

«Несколько дней назад ВСУ проводили так называемый накат — наступление на позиции первой полосы обороны, которую держит наша 106-я дивизия ВДВ. Они активно применяли ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня. Наши ребята выстояли, противник был отброшен», — сказал он и добавил, что в настоящее время наблюдается небольшое затишье.

По его словам, ВСУ пытаются не применять большое число бронетехники на этом участке фронта, так как месяц назад украинская армия потеряла несколько боевых машин пехоты (БМП), пикапов и танков. Замир отметил, что главной задачей подразделения является удержание позиций и отброс украинских войск, если они все-таки смогут прорвать первую линию обороны. При этом он подчеркнул, что российские укрепления грамотно оборудованы с инженерной точки зрения.

Ранее российские силы в районе Артемовска отразили пять атак ВСУ. Минобороны России сообщило, что в ходе боев было уничтожено две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.