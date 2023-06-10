Минобороны отчиталось об отражении пяти атак ВСУ в районе Артемовска

Минобороны России заявило об отражении пяти атак ВСУ в районе Артемовска

Российские войска за сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Артемовска. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе города Артемовск Донецкой народной республики активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток успешно отражены пять атак противника в направлении населенных пунктов Клещеевка, Дубово-Василевка, Ягодное и Андреевка Донецкой народной республики», — пояснили в министерстве.

В ходе боев было уничтожено две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

Ранее ВСУ предприняли попытку прорвать оборону России в районе Артемовска. В Минобороны заявили, что попытка Киева связана с неудачами в ходе начавшегося контрнаступления — в частности, с большим числом потерь на южнодонецком направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).