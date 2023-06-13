Звезда «Черной Пантеры» ответил на обвинения в сексуальном насилии

Звезда «Черной Пантеры» Теноч Уэртэ ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Актер и звезда фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки» Теноч Уэрте, исполнивший роль Нэмора, ответил на обвинения в сексуальных домогательствах. Он прокомментировал заявления в Stories в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам актера, он и саксофонистка и активистка Мария Елена Риос состояли в отношениях несколько месяцев в прошлом году. «Ложное и совершенно необоснованное обвинение в мой адрес распространилось со скоростью лесного пожара, и я больше не могу оставлять это без ответа», — написал он, отметив, что их отношения были «искренние и теплые, полные взаимной поддержки».

Уэрте добавил, что женщина «начала искажать» их отношения как в частном порядке, так и перед их общими друзьями.

Ранее Риос назвала актера «сексуальным хищником», а также отметила, что насилию подверглись и другие девушки.