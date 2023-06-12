Звезду «Черной Панетры» обвинили в сексуальном насилии

Звезду «Черной Панетры» Теноча Уэрте обвинили в сексуальных домогательствах

Актера и звезду фильма «Черная Панетра: Ваканда навеки» Теноча Уэрте обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Обвинения в адрес исполнителя роли Нэмора было выдвинуто саксофонисткой и активисткой Марией Еленой Риос. Женщина назвала актера «сексуальным хищником», а также отметила, что насилию подверглись и другие девушки.

«Очень трудно говорить об эмоциональном насилии и злоупотреблении властью сексуального нарцисса, которого любят по всему миру просто за его роль в кинокомиксе», — сказала она.

Ранее известный шоумен и режиссер Такеши Китано обвинил японскую индустрию развлечений в сексуальном насилии.