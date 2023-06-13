Путин подписал закон об ограничениях для выезда за рубеж

Путин подписал закон о недействительных паспортах и ограничениях для выезда за рубеж

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничениях на выезд за рубеж для некоторых категорий граждан, а также уточняющий нормы для признания паспортов россиян недействительными. Соответствующие данные появились на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, закон предусматривает передачу загранпаспорта на хранение в выдавший его орган для тех, кому ограничен выезд из страны в связи с призывом на военную или на альтернативную гражданскую службу. Отмечается, что паспорт будет храниться в учреждении «до истечения срока этого временного ограничения или истечения срока его действия».

По такой же схеме предусматривается передача на хранение паспорта уволенных с военной службы в органах ФСБ на срок до пяти лет со дня увольнения. Порядок передачи на хранение, приема, учета, хранения и возврата документа в этом случае устанавливается российским правительством.

Уточняется, что основаниями недействительности паспортов, в том числе дипломатических и служебных, согласно закону, будет изменение их владельцами фамилии, имени, отчества, данных о дате и месте рождения, а также изменение пола и истечение срока действия документа.

Более того, недействительным может быть признан служебный или дипломатический паспорт, который не будет возвращен без уважительной причины в течение пяти рабочих дней после завершения служебной командировки.

Также основаниями для признания паспорта недействительным станут прекращение гражданства владельца паспорта, отмена решения о приобретении гражданства, а также установление по результатам проверки факта отсутствия гражданства РФ.

Ранее в июне портал «Госуслуги» возобновил прием заявлений россиян на выпуск десятилетних загранпаспортов с электронным носителем информации.