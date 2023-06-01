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10:02, 1 июня 2023Путешествия

В России возобновился прием заявлений на биометрические загранпаспорта

«Госуслуги» возобновили прием заявлений на биометрические загранпаспорта

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Портал «Госуслуги» возобновил прием заявлений россиян на выпуск десятилетних загранпаспортов с электронным носителем информации. Об этом пишет «РГ» со ссылкой на Минцифры.

Более того, о готовности возобновить выпуск биометрических заграничных паспортов по новым заявкам изданию заявили и в пресс-службе Гознака.

Тем временем размер госпошлин на изготовление загранпаспорта нового образца не изменился — 5 тысяч рублей для взрослого и 2,5 тысячи рублей — для детей до 14 лет.

Ранее в феврале в России перестали принимать заявления на биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет. Отмечалось, что работа по оформлению данных документов на портале государственных и муниципальных услуг временно остановлена.

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    Фариза Бацазова
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