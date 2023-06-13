Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации

Пельш заявил о прохождении планового обследования после сообщений в СМИ о госпитализации

Телеведущий Валдис Пельш прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Шоумен рассказал ТАСС, что проходит плановое обследование.

По словам Пельша, он обратился в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. «У нас экспедиция в горы, перед такими экспедициями мы все проходим обследования», — объяснил он. Шоумен заверил, что у него нет проблем со здоровьем.

Днем во вторник, 13 июня, Telegram-канал «112» заявил, что Пельш обратился к медикам в Москве и пожаловался на сбои в работе сердца. Утверждалось, что телеведущего госпитализировали в отделение сложных нарушений ритма сердца. Эту информацию также опубликовали некоторые СМИ.

Ранее Валдис Пельш вспомнил провальный случай, произошедший с ним на сцене. Шоумен рассказал, что в 90-е, работая ведущим на мероприятии компании ЮКОС он зачитал фамилию ее экс-главы Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов), написанную с ошибкой.