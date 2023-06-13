Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:02, 13 июня 2023Интернет и СМИ

Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации

Пельш заявил о прохождении планового обследования после сообщений в СМИ о госпитализации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Телеведущий Валдис Пельш прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Шоумен рассказал ТАСС, что проходит плановое обследование.

По словам Пельша, он обратился в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского. «У нас экспедиция в горы, перед такими экспедициями мы все проходим обследования», — объяснил он. Шоумен заверил, что у него нет проблем со здоровьем.

Днем во вторник, 13 июня, Telegram-канал «112» заявил, что Пельш обратился к медикам в Москве и пожаловался на сбои в работе сердца. Утверждалось, что телеведущего госпитализировали в отделение сложных нарушений ритма сердца. Эту информацию также опубликовали некоторые СМИ.

Ранее Валдис Пельш вспомнил провальный случай, произошедший с ним на сцене. Шоумен рассказал, что в 90-е, работая ведущим на мероприятии компании ЮКОС он зачитал фамилию ее экс-главы Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов), написанную с ошибкой.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные захватили Leopard и Bradley. Почему западная техника пока не помогает ВСУ в контрнаступлении?
    Укушенный родственником мужчина едва не лишился ноги
    Путин подписал закон о смягчении мер пресечения для бизнесменов и топ-менеджеров
    Мост между российскими регионами «смыло» водой
    Пассажирка с аллергией провела полет в туалете самолета из-за ошибки стюардессы
    В ДНР вернулись 13 бойцов из украинского плена
    Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации
    Беглому российскому летчику разрешили жить в Литве
    В Польше заявили о необходимости наладить отношения с Россией
    В России начнут допускать к физкультуре только детей со справками
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.