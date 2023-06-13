Пентагон усомнился в планах США заменять ВСУ утраченную при контрнаступлении бронетехнику

В Пентагоне усомнились в планах ведомства заменять Вооруженным силам Украины (ВСУ) утраченную при контрнаступлении бронетехнику американского производства. Об этом сообщила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх, передает ТАСС.

По ее словам, в Пентагоне не уверены, что замена единиц техники будет осуществляться в соотношении один к одному, «когда это связано с потерями или ущербом, так как сражение продолжается».

Сингх уточнила, что при расчетах поставок ВСУ специалисты оборонного ведомства учитывали возможные потери и повреждения техники на поле боя. Она добавила, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев для проведения контрнаступления.

Ранее ветеран Вооруженных сил США, писатель Ноктис Дрейвен указал на обман Запада Украиной. По мнению американского офицера, военная помощь Киеву на сумму почти 200 миллиардов долларов является «разводом на деньги» западных налогоплательщиков, поскольку пойдет на нужды контрнаступления, которое не увенчается успехом.