Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:36, 13 июня 2023Мир

Генсек НАТО описал последствия контрнаступления ВСУ для будущих переговоров

Генсек НАТО рассчитывает, что Киев в ходе наступления укрепит свои позиции на переговорах

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что контрнаступление позволит Киеву укрепить позиции для будущих переговоров. Об этом он заявил после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

По его словам, чем больше территорий сможет занять украинская армия, тем сильнее будет позиция Киева за столом переговоров. «Украинцы начали наступление, они продвигаются, укрепляют позиции», — заявил генсек НАТО, отметив, что о результатах пока говорить рано.

В январе Столтеберг предположил, что конфликт России и Украины, скорее всего, решится мирными переговорами. Однако условия, на которых будет основано мирное соглашение, зависят от соотношения сил двух стран, отметил он. По мнению Столтенберга, военная поддержка Украины со стороны НАТО вынудит Москву «сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы».

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин оценил ход контрнаступления ВСУ и ответил на вопрос о необходимости мобилизации. Главные заявления президента
    МИД назвал арест российского Ан-124 «Руслан» в Канаде воровством
    Написавшего трактором на поле «Я русский» фермера оштрафовали
    Хореограф посоветовала упражнения для растяжки ягодиц
    Ведущая российского шоу о сексе рассказала о самом скандальном выпуске
    Генсек НАТО описал последствия контрнаступления ВСУ для будущих переговоров
    Блогерша нашла способ избежать пятен от пота на одежде
    Российского военного осудили на пять лет за неявку в воинскую часть
    Кадыров заявил об участии бойцов «Ахмата» в охране Белгородской области от ДРГ
    Популярная актриса испытала тяжелые последствия уколов для быстрого похудения
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.