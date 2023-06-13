Генсек НАТО описал последствия контрнаступления ВСУ для будущих переговоров

Генсек НАТО рассчитывает, что Киев в ходе наступления укрепит свои позиции на переговорах

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассчитывает, что контрнаступление позволит Киеву укрепить позиции для будущих переговоров. Об этом он заявил после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РИА Новости.

По его словам, чем больше территорий сможет занять украинская армия, тем сильнее будет позиция Киева за столом переговоров. «Украинцы начали наступление, они продвигаются, укрепляют позиции», — заявил генсек НАТО, отметив, что о результатах пока говорить рано.

В январе Столтеберг предположил, что конфликт России и Украины, скорее всего, решится мирными переговорами. Однако условия, на которых будет основано мирное соглашение, зависят от соотношения сил двух стран, отметил он. По мнению Столтенберга, военная поддержка Украины со стороны НАТО вынудит Москву «сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы».