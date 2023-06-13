В Петербурге неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге

Baza: в Петербурге неизвестные подожгли релейный шкаф на перегоне Пискаревка — Ржевка

В Санкт-Петербурге полиция ведет поиск неизвестных, которые подожгли релейный шкаф на перегоне Пискаревка — Ржевка. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, поджог был совершен вечером 12 июня примерно в 22:00 часа. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли сгоревшую бутылку и пачку из-под сигарет. Из-за пожара движение поездов было задержано на десять минут.

К поискам поджигателей была привлечена служебная собака по кличке Зоркин хоф Вагрант, однако по горячим следам злоумышленников поймать не удалось.

9 июня сообщалось, что Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следователя УФСБ арестовал на два месяца 29-летнего жителя города Учалы Республики Башкортостан за диверсию на железнодорожных станциях. Он рассказал суду, что женат на гражданке Украины, которую перевез в Россию четыре года назад. Мужчина зарабатывал на жизнь изготовлением детских игрушек.