Дачникам рассказали о неожиданном способе применения подгузников

«Белновости»: подгузники могут выступать в качестве дренажного слоя для цветочных горшков

Подгузники можно использовать в качестве хорошего дренажного слоя, который должен присутствовать в цветочных горшках для беспроблемного развития растений. Неожиданный способ применения этого предмета дачникам подсказали на портале «Белновости».

Подгузники могут выступить в качестве простого способа для создания оптимального баланса воды и воздуха в грунте. При взаимодействии с водой содержимое этого предмета превращается в гидрогель, аналогичный которому можно найти на прилавках магазинов в разделе товаров для дачников. Через некоторое время в почве этот гидрогель распадается на простые соединения. Благодаря использованию памперсов, убеждены эксперты, внесенный в почву гидрогель будет удерживать влагу и надежно защищать корни растений от гниения.

Ранее эксперт по садоводству Уильям Митчелл предложил бороться с сорняками на участке при помощи старых газет. Специалист отметил, что они обладают такими преимуществами, как способность пропускать воду и безвредность для окружающей среды.