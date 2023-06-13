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20:17, 13 июня 2023Культура

Группа «Порнофильмы» сообщила об отмене концерта в Бишкеке из-за силовиков

В Бишкеке отменили концерт российской панк-группы «Порнофильмы»

Кадр: StarPro / YouTube

В Бишкеке отменили концерт российской панк-группы «Порнофильмы». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на страницу коллектива в одной из соцсетей.

«Рассказываем о причинах. В клуб, где мы собирались играть, пришли силовики», — сообщили музыканты, подчеркнув, что деньги за приобретенные билеты будут возвращены посетителям. Отмечается также, что другую площадку в столице Киргизии для выступления «Порнофильмы» не смогли найти, получив от их владельцев отказы.

В августе 2022 года композитора и солиста «Порнофильмов» Владимира Котлярова заподозрили в экстремизме. В полицию поступило обращение от гражданина Зубцовского, который попросил правоохранителей проверить посты музыканта в социальных сетях.

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    Сергей Равин
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