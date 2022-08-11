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Солиста группы «Порнофильмы» заподозрили в экстремизме

Солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова заподозрили в экстремизме

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Музыканта, композитора и солиста панк-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова заподозрили в экстремизме. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кровавая барыня».

В полицию поступило обращение от гражданина Зубцовского, который попросил правоохранителей проверить посты музыканта в Telegram и Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Материал направили из УВД по северно-западному округу Москвы в ОМВД по городскому округу Дубны.

Отмечается также, что вокалист «Порнофильмов» неоднократно высказывал свою позицию по поводу происходящего на Украине.

В ноябре 2021 года песню группы «Порнофильмы» признали экстремистской. В феврале 2022 года суд отменил это решение.

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Дениза Мацаева
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