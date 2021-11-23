Песню «Нищих Убивай!» группы «Порнофильмы» признали экстремистской

Песню панк-группы «Порнофильмы» «Нищих Убивай!» признали экстремистской. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

Композицию внесли в список экстремистских материалов, запрещенных на территории России. Она была включена в реестр на основании решения Дзержинского районного суда Волгограда от 23 сентября.

В беседе с RTVI директор группы Александр Русаков сказал, что не знает, по какой причине трек посчитали экстремистским, и признался, что это решение стало неожиданностью. «Ни в суд, ни в какие-либо другие органы нас не вызывали, и объяснений наших никто не спрашивал. Сложно сказать, что именно привлекло внимание Минюста», — отметил он.

По словам Русакова, песня является кавером на Kill the Poor американской группы Dead Kennedys. Он добавил, что в треке выражено гиперболизированное отношение богачей к малообеспеченным людям, но, «видимо, кто-то этого не понимает». Группа намерена обратиться за юридической помощью.

В прошлом году организаторы концерта панк-группы «Порнофильмы» в Челябинске отменили выступление из-за предупреждения прокуратуры. Прокуратура нашла в текстах песен коллектива «нецензурную брань, информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, призывы к употреблению наркотиков, отрицание семейных ценностей, неуважение к родителям».