Концерт «Порнофильмов» в российском городе отменили из-за неуважения к родителям

Организаторы концерта панк-группы «Порнофильмы» в Челябинске отменили выступление из-за предупреждения прокуратуры. Об этом сообщает портал 74.RU.

Отмечается, что прокуратура нашла в текстах песен «Порнофильмов» «нецензурную брань, информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, призывы к употреблению наркотиков, отрицание семейных ценностей, неуважение к родителям». При этом организаторы выставили возрастной ценз концерта «16+».

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«Федеральный закон №124 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" предусматривает некоторые ограничения. Им запрещается пропаганда насилия, жестокости», — объяснила заместитель прокурора Курчатовского района Галина Соколец. По ее словам, когда прокуратура начала проверку, организаторы заявили об отмене концерта.

Проверка была начата из-за письма, поступившего в прокуратуру из местной полиции.

Концерт должен был состояться в клубе «Галактика развлечений». Поклонники «Порнофильмов» сообщили в группе мероприятия во «ВКонтакте», что их уведомили об изменении места выступления.

29 января концерт ска-панк-группы Distemper в Калуге отменили после того, как местная прокуратура пригрозила организатору уголовным преследованием. В песнях коллектива нашли высказывания, «пропагандирующие радикальные анархистские взгляды и насильственные действия по отношению к представителям органов власти».

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