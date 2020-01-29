В российском городе из-за прокуратуры отменили концерт ска-панк-группы Distemper

Концерт ска-панк-группы Distemper в Калуге отменили после того, как местная прокуратура пригрозила организатору уголовным преследованием. Об этом сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте».
Отмечается, что на имя организатора мероприятия Алексея Калинина поступило предостережение от заместителя прокурора Калуги, в котором его предупредили о возможности привлечения к уголовной ответственности за призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ) и организацию массовых беспорядков (статья 212 УК РФ), а также к административной ответственности за производство и распространение экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП).
В обращении прокуратуры группу Distemper назвали леворадикальной, а в их тексте нашли высказывания, «пропагандирующие радикальные анархистские взгляды и насильственные действия по отношению к представителям органов власти».
«Организатор решил не влезать в разборки», — объяснили представители группы.
В июле 2018 года Distemper вместе со многими другими коллективами отказалась выступать на «Нашествии» из-за участия в фестивале Министерства обороны России.