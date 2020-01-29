В российском городе из-за прокуратуры отменили концерт ска-панк-группы Distemper

Концерт ска-панк-группы Distemper в Калуге отменили после того, как местная прокуратура пригрозила организатору уголовным преследованием. Об этом сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте».

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Отмечается, что на имя организатора мероприятия Алексея Калинина поступило предостережение от заместителя прокурора Калуги, в котором его предупредили о возможности привлечения к уголовной ответственности за призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280 УК РФ) и организацию массовых беспорядков (статья 212 УК РФ), а также к административной ответственности за производство и распространение экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП).

В обращении прокуратуры группу Distemper назвали леворадикальной, а в их тексте нашли высказывания, «пропагандирующие радикальные анархистские взгляды и насильственные действия по отношению к представителям органов власти».

«Организатор решил не влезать в разборки», — объяснили представители группы.

В июле 2018 года Distemper вместе со многими другими коллективами отказалась выступать на «Нашествии» из-за участия в фестивале Министерства обороны России.

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