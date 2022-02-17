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Суд отменил решение о признании песни «Порнофильмов» экстремистской

Суд в Волгограде отменил признание песни группы «Порнофильмы» экстремистским материалом
Участники группы «Порнофильмы»

Участники группы «Порнофильмы». Фото: страница группы «Порнофильмы» во «ВКонтакте»

Областной суд в Волгограде отменил решение районного суда о признании песни «Нищих Убивай!» панк-группы «Порнофильмы» экстремистским материалом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Павла Чикова, представляющего интересы музыкантов.

«Мы ходатайствовали о восстановлении срока обжалования, потому что об этом стало известно позже, и волгоградский суд принял жалобу, дал время для прокуратуры для подготовки возражений и направил дело в Волгоградский областной суд. То есть будет апелляционное рассмотрение с участием сторон», — сказал Чиков.

Несмотря на возражения прокуратуры, суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов. Дело направлено на новое рассмотрение обратно в Дзержинский суд.

В ноябре 2021 года сообщалось, что Министерство юстиции России внесло в реестр экстремистских материалов песню «Нищих убивай!» группы «Порнофильмы». Официально причины такого решения не назывались.

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Сергей Равин
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