В России решили ввести новый сбор для производителей удобрений

«Ведомости»: в России решили ввести новый сбор вместо экспортной пошлины на удобрения

Власти России решили отменить экспортную пошлину на минеральные удобрения. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает газета «Ведомости».

Введенная на 2023 год пошлина в 23,5 процента взимается, если экспортная стоимость минеральных удобрений превышает 450 долларов за тонну. В Минфине ожидали, что в течение года с производителей удастся собрать около 120 миллиардов рублей. Однако фактически за первые шесть месяцев в бюджет от нового сбора поступило лишь 5 миллиардов.

В правительстве объясняют столь низкие объемы уплаченных в бюджет средств тем, что производители могут устанавливать экспортные цены по своему усмотрению. Компании продают больше удобрений с низкой концентрацией по низкой цене для оптимизации фискальной нагрузки. Благодаря этому экспортеры практически не платят установленную пошлину.

Заменить экспортные пошлины могут налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) либо налог на дополнительный доход. Также власти могут адаптировать пошлину к разным видам удобрений в зависимости от концентрации полезных веществ. В ином случае ее могут привязать не к экспортным, а к мировым ценам.

Ранее президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев заявил, что за последние десять лет Россия нарастила производство всех видов удобрений на 40 процентов — до 55 миллионов тонн. Благодаря этому страна обогнала США и Индию и стала крупнейшим производителем в мире после Китая и самым крупным экспортером минеральных удобрений в мире.