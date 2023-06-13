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10:10, 13 июня 2023Экономика

В России решили ввести новый сбор для производителей удобрений

«Ведомости»: в России решили ввести новый сбор вместо экспортной пошлины на удобрения

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Власти России решили отменить экспортную пошлину на минеральные удобрения. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает газета «Ведомости».

Введенная на 2023 год пошлина в 23,5 процента взимается, если экспортная стоимость минеральных удобрений превышает 450 долларов за тонну. В Минфине ожидали, что в течение года с производителей удастся собрать около 120 миллиардов рублей. Однако фактически за первые шесть месяцев в бюджет от нового сбора поступило лишь 5 миллиардов.

В правительстве объясняют столь низкие объемы уплаченных в бюджет средств тем, что производители могут устанавливать экспортные цены по своему усмотрению. Компании продают больше удобрений с низкой концентрацией по низкой цене для оптимизации фискальной нагрузки. Благодаря этому экспортеры практически не платят установленную пошлину.

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Заменить экспортные пошлины могут налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) либо налог на дополнительный доход. Также власти могут адаптировать пошлину к разным видам удобрений в зависимости от концентрации полезных веществ. В ином случае ее могут привязать не к экспортным, а к мировым ценам.

Ранее президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев заявил, что за последние десять лет Россия нарастила производство всех видов удобрений на 40 процентов — до 55 миллионов тонн. Благодаря этому страна обогнала США и Индию и стала крупнейшим производителем в мире после Китая и самым крупным экспортером минеральных удобрений в мире.

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    Вячеслав Агапов
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