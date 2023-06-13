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10:11, 13 июня 2023Россия

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре потушен

МЧС сообщило, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре потушен

Фото: Telegram-канал ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Пожар на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) полностью потушен. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого ГУ МЧС сообщает РИА Новости.

О ЧП стало известно ранее 13 июня. Информация о возгорании поступила в 6:21 утра. Как уточнили в оперштабе, загорелась установка по сжиганию избыточного газа, расположенной на газовой колонке.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В 6:58 он был локализован. В результате случившегося никто не пострадал.

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    Евгения Куликова
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