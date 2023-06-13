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10:04, 13 июня 2023Россия

Стала известна причина пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре

Оперштаб назвал причиной пожара на НПЗ в Краснодаре сбой на факельном стояке

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Причиной пожара на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), где горела установка по сжиганию избыточного газа, стал технологический сбой на факельном стояке. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает местный оперштаб.

ЧП произошло на улице Захарова. По информации пресс-службы завода, на при плановой остановке установки АВТ произошло превышение давления в электродегидраторе. В результате чего в 06:15 сработала штатная система защиты оборудования от повышения давления с выходом паров на факел.

В 07:54 МЧС занималось ликвидацией пожара на площади 20 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

По адресу улица Захарова дом 2 в Краснодаре находится расположен нефтеперерабатывающий завод «Краснодарэконефть». Это одно из старейших предприятий отрасли.

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    Евгения Куликова
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