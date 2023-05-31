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04:56, 31 мая 2023Россия

Опубликованы кадры пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае

Mash показал кадры пожара на НПЗ в Краснодарском крае, предварительно, после удара БПЛА

Видео: Telegram-канал Mash

Telegram-канал Mash показал кадры пожара на Афипском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае, предварительно, после удара беспилотного летательного аппарата.

«Пожар на Афипском НПЗ Краснодарского края. Предварительно, одна из установок по перегонке мазута начала полыхать после прилёта украинского беспилотника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на опубликованное видео попал момент прилета дрона на территорию нефтеперерабатывающего завода и последствия происшествия.

Ранее стало известно, что на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел пожар, загорелась установка по перегонке мазута, предварительно, из-за попадания беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Позднее он уточнил, что возгорание полностью ликвидировано.

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    Марина Совина
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