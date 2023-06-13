Пожар на московском рынке «Садовод» потушен
Спасатели полностью ликвидировали пожар на рынке «Садовод» на юго-востоке МосквыСюжетПожар в Москве:
Пожар на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы потушен. Об этом со ссылкой на заявление столичного управления МЧС России пишет ТАСС.
«В 12:18 по московскому времени пожар полностью ликвидирован», — приводит агентство заявление представителей ведомства.
На рынке горели три торговых павильона. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 30 квадратны метров в 11:43.
РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник сообщает об одном пострадавшем — он отравился продуктами горения. Официального подтверждения этой информации пока нет.