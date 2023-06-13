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12:42, 13 июня 2023Россия

Пожар на московском рынке «Садовод» потушен

Спасатели полностью ликвидировали пожар на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы
СюжетПожар в Москве:

Кадр: МЧС России / ТАСС

Пожар на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы потушен. Об этом со ссылкой на заявление столичного управления МЧС России пишет ТАСС.

«В 12:18 по московскому времени пожар полностью ликвидирован», — приводит агентство заявление представителей ведомства.

На рынке горели три торговых павильона. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 30 квадратны метров в 11:43.

РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник сообщает об одном пострадавшем — он отравился продуктами горения. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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    Евгения Куликова
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