Пожар на московском рынке «Садовод» потушен

Спасатели полностью ликвидировали пожар на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы

Пожар на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы потушен. Об этом со ссылкой на заявление столичного управления МЧС России пишет ТАСС.

«В 12:18 по московскому времени пожар полностью ликвидирован», — приводит агентство заявление представителей ведомства.

На рынке горели три торговых павильона. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 30 квадратны метров в 11:43.

РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник сообщает об одном пострадавшем — он отравился продуктами горения. Официального подтверждения этой информации пока нет.