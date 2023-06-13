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12:25, 13 июня 2023Россия

Стало известно о пострадавшем в результате пожара на московском рынке «Садовод»

РЕН ТВ: в результате пожара на рынке «Садовод» в Москве пострадал один человек
СюжетПожар в Москве:

Фото: Telegram-канал МЧС России

В результате пожара на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы пострадал один человек. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РЕН ТВ.

По данным собеседника издания, он отравился продуктами горения.

О ЧП стало известно ранее 13 мая. Загорелись торговые площади в одном из рядов — огонь распространился на три павильона.

В настоящий момент пожар потушен. «В 12:18 пожар полностью ликвидирован», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МЧС.

Ранее в сети появились кадры со спасающими товар в горящем «Садоводе» продавцами.

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    Евгения Куликова
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