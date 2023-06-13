Стало известно о пострадавшем в результате пожара на московском рынке «Садовод»
РЕН ТВ: в результате пожара на рынке «Садовод» в Москве пострадал один человекСюжетПожар в Москве:
В результате пожара на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы пострадал один человек. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РЕН ТВ.
По данным собеседника издания, он отравился продуктами горения.
О ЧП стало известно ранее 13 мая. Загорелись торговые площади в одном из рядов — огонь распространился на три павильона.
В настоящий момент пожар потушен. «В 12:18 пожар полностью ликвидирован», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МЧС.
Ранее в сети появились кадры со спасающими товар в горящем «Садоводе» продавцами.