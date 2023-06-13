Огонь на рынке Садовод в Москве распространился на три павильона

РИА Новости: пожар на московском рынке «Садовод» распространился на три павильона

Пожар на рынке «Садовод» в Москве распространился на три павильона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Три павильона горят», — пояснил собеседник агентства.

Информация о возгорании в одном из павильонов рынка появилась ранее 13 июня. Очевидцы сняли пожар на видео. На кадрах видно, что горящий павильон находится на шестой линии. Недалеко от огня развешаны вещи. Судя по видео, около места пожара находится большое количество людей.

Ранее в офисном здании на территории завода «Кварц» в Калининграде произошел пожар. Уточняется, что загорелась кровля офисного здания на площади около 1300 квадратных метров. В ликвидации последствий происшествия приняли участие около 50 человек личного состава, задействовано 17 единиц техники.