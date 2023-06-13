Пожар на московском рынке «Садовод» попал на видео

На московском рынке «Садовод» произошел пожар, идет эвакуация людей

Очевидцы пожара на московском рынке «Садовод» сняли на видео горение павильона. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно возгорание одного из павильонов, находящегося на шестой линии. Недалеко от огня развешаны вещи. Судя по кадрам, около места пожара находится большое количество людей.

По данным авторов поста, в настоящий момент с рынка эвакуируют людей.

Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре начался пожар. Оперштаб уточнил, что причина случившегося — технологический сбой. Пресс-служба предприятия заявила, что при плановой остановке установки АВТ произошло превышение давления в электродегидраторе.

Пожар потушили, однако через некоторое время предприятие снова загорелось. По предварительным данным, причина — технологический сброс газа на факельный стояк.