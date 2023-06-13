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10:49, 13 июня 2023Россия

На нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре вспыхнул новый пожар

Kub Mash: на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре вспыхнул новый пожар

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодаре вспыхнул новый пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash

По данным канала, пламя охватило 10 квадратных метров. Сейчас огонь локализован. Причина та же, что и в первом случае — технологический сброс газа на факельный стояк. На месте происшествия продолжают работать спасатели.

Ранее 13 июня стало известно, что на НПЗ на улице Захарова начался пожар. Оперштаб уточнил, что причина случившегося — технологический сбой. Пресс-служба предприятия заявила, что при плановой остановке установки АВТ произошло превышение давления в электродегидраторе.

Огонь охватил 20 квадратных метров. Пожар потушили, в результате случившегося никто не пострадал.

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    Евгения Куликова
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