Попытки продавцов спасти товар от пожара на рынке «Садовод» сняли на видео

Попытки продавцов московского рынка «Садовод» спасти товар от пожара попали на видео

Попытки продавцов московского рынка «Садовод» спасти вещи от огня сняли на видео. Запись опубликована в Telegram-канале издания Baza.

О пожаре на рынке «Садовод» стало известно 13 июня.

На кадрах видно, как сразу несколько человек сбрасывают разложенные на прилавке и развешенные над ним вещи на асфальт. В это время другие торговцы сгребают товар руками и относят его от огня.

Ранее сообщалось об эвакуации людей с рынка. На месте возгорания работают сотрудники МЧС России.

