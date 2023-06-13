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10:58, 13 июня 2023Россия

На московском рынке «Садовод» вспыхнул пожар

Baza: на московском рынке «Садовод» вспыхнул пожар

Фото: Telegram-канал Baza

На рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы вспыхнул пожар. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает Baza.

По предварительным данным, горят торговые павильоны в восьмом ряду. Посетителей эвакуируют из здания. На место едут экстренные службы.

На опубликованных с места происшествия кадрах видно открытое горение.

Это не первый подобный случай на рынке «Садовод». Пожар здесь произошел 27 мая. Информации о пострадавших не поступало. Также ЧП произошло 17 ноября 2022 года.

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    Евгения Куликова
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