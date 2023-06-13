Официантка раскрыла самые раздражающие привычки клиентов

TikTok-блогерша назвала нетерпеливость самой раздражающей официантов привычкой клиентов

Пользовательница TikTok с ником @looneytooneyyy поделилась видео, в котором две девушки рассказали о привычках клиентов, больше всего раздражающих официантов. В их число они включили изменение условий бронирования и нетерпеливость во время ожидания заказа.

В частности, как отметили девушки, часто клиенты спрашивают сотрудников о своем заказе, в то время как они несут чужие напитки. «Просто дождись своей очереди», — посоветовала блогерша. Кроме того, как утверждают участницы ролика, гостям не стоит самим звать официанта через весь зал, отдавать им что-либо, когда их руки уже заняты, а также заказывать те позиции, которые не представлены в меню.

Также девушки заявили, что много сложностей вызывает неожиданное изменение числа гостей при брони: например, когда вместо заявленных восьми гостей в заведение приходят 24 человека. Авторы заключили, что, несмотря на внешнее спокойствие и рассудительность, официанты чувствуют растерянность и бессилие, потому что подобная ситуация требует более тщательной подготовки.

В комментариях пользователи поддержали авторов и поделились подобными примерами раздражающих ситуаций. «Когда 20 человек приходят и жалуются на то, что один бариста за барной стойкой очень медленно готовит напитки», «Когда тормозит аппаратура для оплаты, а клиенты спрашивают, получат ли они свой заказ бесплатно», «У меня болит душа от того, как это точно», — отреагировали зрители.

Ранее актриса дубляжа Кэт Картер опубликовала видео в TikTok, на котором она разыграла телефонного мошенника. Она сымитировала голос автоответчика, а злоумышленник растерялся и поспешил закончить разговор.