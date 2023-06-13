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13:57, 13 июня 2023Бывший СССР

Назван способ противодействия снарядам с обедненным ураном

Военный эксперт Леонков: танки могут противостоять снарядам с обедненным ураном

Фото: РИА Новости

Танки могут противостоять снарядам с обедненным ураном с помощью активной динамической защиты: взрывчатка, установленная на броне танков, может взрываться навстречу снаряду. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Снаряды с обедненным ураном — это бронебойное оружие. Там есть стержень, так называемый летающий ломик, в сплав которого добавлен обедненный уран. Он повышает твердость пробивающего элемента, за счет чего снаряды американского и британского производства могут пробивать танковую броню толщиной до 800 миллиметров», — рассказал Леонков.

По словам военного эксперта, основной способ противодействия снарядам с обедненным ураном — это активная динамическая защита, которая подрывается навстречу снаряду.

«На танках есть такие небольшие квадратики, в них заложена взрывчатка. При соприкосновении со снарядом происходит подрыв, который снаряд и разрушает», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Белый дом собирается предоставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном. Ими могут оснастить танки Abrams, которые также направят на Украину.

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