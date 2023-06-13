Путин назвал число принятых на службу с начала года контрактников

Путин заявил, что с января на службу в ВС России принято свыше 150 тысяч контрактников

С января 2023 года на службу в Вооруженные силы (ВС) России были приняты свыше 150 тысяч контрактников. Их численность назвал президент Владимир Путин на встрече с военкорами. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Вместе с добровольцами эта цифра достигает 156 тысяч человек, заявил глава государства. В качестве сравнения он напомнил, что в рамках частичной мобилизации были призваны свыше 300 тысяч россиян. «А сейчас добровольно, по своей воле люди приходят, фактически работают с февраля», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что только за минувшую неделю контракты на военную службу подписали 9,5 тысячи человек. «В этих условиях Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет на сегодняшний день. То, что происходит, даже для меня несколько неожиданно», — сказал Путин.

Ранее замминистра обороны России Николай Панков заявил о резком росте числа контрактников. По его словам, за первые десять дней июня на службу по контракту были приняты более 13,5 тысячи человек, что в 2,1 раза превышает показатели за аналогичный период в мае 2023 года и в 3,1 раза — в апреле.