В Минобороны заявили о резком росте числа контрактников

В Минобороны заявили, что в июне на контрактную службу поступили более 13,5 тысячи человек

Число россиян, поступивших на контрактную службу, резко выросло. Об этом заявил замминистра обороны России Николай Панков, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, за первые десять дней июня на службу по контракту были приняты более 13,5 тысячи человек, что в 2,1 раза превышает показатели за аналогичный период в мае 2023 года и в 3,1 раза — в апреле. «Помимо поступления граждан на контрактную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, у нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях. В настоящее время их более сорока», – подчеркнул замминистра.

Панков также сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, который определяет порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Этот документ дает добровольцам право заключать индивидуальные контракты с добровольческими отрядами и с Минобороны в качестве военнослужащих по контракту.

Ранее в Минобороны сообщили о расширении в России сети пунктов отбора на службу по контракту. В ведомстве уточнили, что также увеличено число инструкторов. Пункты отбора функционируют как многофункциональные центры, когда все необходимые специалисты находятся в одном здании.

