Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:46, 10 июня 2023Россия

В Минобороны заявили о резком росте числа контрактников

В Минобороны заявили, что в июне на контрактную службу поступили более 13,5 тысячи человек

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Число россиян, поступивших на контрактную службу, резко выросло. Об этом заявил замминистра обороны России Николай Панков, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, за первые десять дней июня на службу по контракту были приняты более 13,5 тысячи человек, что в 2,1 раза превышает показатели за аналогичный период в мае 2023 года и в 3,1 раза — в апреле. «Помимо поступления граждан на контрактную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, у нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях. В настоящее время их более сорока», – подчеркнул замминистра.

Панков также сообщил, что министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, который определяет порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Этот документ дает добровольцам право заключать индивидуальные контракты с добровольческими отрядами и с Минобороны в качестве военнослужащих по контракту.

Ранее в Минобороны сообщили о расширении в России сети пунктов отбора на службу по контракту. В ведомстве уточнили, что также увеличено число инструкторов. Пункты отбора функционируют как многофункциональные центры, когда все необходимые специалисты находятся в одном здании.

Что думаешь? Оцени!
    Зураб Дарахвелидзе
    Обсудить
    Последние новости
    В подрыве «Северных потоков» нашли след Польши. Диверсанты использовали страну как базу для подготовки взрывов
    Военкор рассказал об очередном штурме ВСУ в Запорожской области
    В США назвали долю участвующих в контрнаступлении резервов ВСУ
    В Санкт-Петербурге задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
    В России оценили захваченный в зоне СВО комплекс «Черный шершень» с мини-дронами
    В Минобороны заявили о резком росте числа контрактников
    Жителей Подмосковья предупредили о заморозках
    Шойгу подписал приказ о порядке организации деятельности добровольцев
    Россиянин выиграл юниорский «Ролан Гаррос»
    Шольц заявил о желании поговорить с Путиным по телефону
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.