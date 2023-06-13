В Кремле ответили на вопрос о выступлении Путина на ПМЭФ

Песков подтвердил, что Путин выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня

Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня. Эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста «Известий».

Ранее Песков заявил, что каждое выступление Путина в рамках форума имеет высокую важность «для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России» и его речь 16 июня не станет исключением. Пресс-секретарь главы государства также подчеркивал, что часть пленарной сессии, как и всегда, пройдет в формате дискуссии — российский лидер также присоединится к ней.

ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. Главная тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Запланированы шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).