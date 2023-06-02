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14:43, 2 июня 2023Россия

В Кремле заявили о подготовке «очень важного» выступления Путина на ПМЭФ

Песков заявил, что Путин обязательно выступит на ПМЭФ

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обязательно выступит в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, Путин примет участие в пленарном заседании, о деталях которого Кремль своевременно сообщит, а также выступит лично. «Каждый раз для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России и так далее, это очень важное выступление, которое сейчас готовится», — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что очное выступление Путина на ПМЭФ состоится 16 июня. Он также подчеркнул, что президент присоединится к дискуссии на пленарной панели.

ПМЭФ-2023 пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Как стало известно, Путин передал письмо с приглашением приехать на форум своему бразильскому коллеге Луису Инасиу Лула да Силве.

Главная тема ПМЭФ-2023 — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Всего запланировано шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с представителями арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ.

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    Константин Лысяков
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