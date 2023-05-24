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06:36, 24 мая 2023Россия

Кремль анонсировал очное выступление Путина на пленарной сессии ПМЭФ

Песков заявил, что президент России Путин очно выступит на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС анонсировал очное выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня.

«Да, готовится выступление», — заявил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, часть пленарной сессии, как и всегда, пройдет в формате дискуссии — российский лидер также присоединится к ней. «Да, дискуссия готовится на пленарной панели», — сказал Песков.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. Ранее Владимир Путин передал своему бразильскому коллеге Луису Инасиу Лула да Силве письмо с приглашением приехать в Россию на ПМЭФ-2023.

В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко не намерен лично принимать участие в ПМЭФ-2023. Делегацию от республики на форуме возглавит вице-премьер страны.

Главная тема ПМЭФ — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В рамках форума запланированы шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ.

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Марина Совина
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