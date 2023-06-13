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19:04, 13 июня 2023Мир

Путин обвинил США в погружении в конфликт на Украине

Владимир Путин: США продолжают погружаться в конфликт на Украине и провоцируют кризис

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

США продолжают погружаться в конфликт на Украине, чем провоцируют серьезный кризис. В этом их обвинил президент России Владимир Путин во время встречи с военкорами, трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Российский лидер также заявил, что Вашингтон ведет себя очень прагматично и исключительно в своих интересах. «Плевать они хотели на интересы своих союзников, у них союзников-то нет. У них есть только вассалы — и вассалы начали понимать, какая роль им уготовлена», — заявил он.

Глава государства добавил, что США все больше и больше, практически напрямую погружаются конфликт и провоцируют серьезный международный кризис в сфере безопасности, и пообещал «подумать, что с этим делать, на будущее».

Путин также усомнился в возможности США победить в третьей мировой войне. По его мнению, Вашингтон лишь делает вид, что не боится дальнейшей эскалации на Украине, хотя многие там не хотят вести конфликт к мировой войне.

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    Семен Александров
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