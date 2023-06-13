Президент России Путин сказал «да ради бога» желающим жить в независимой Украине

Президент России Владимир Путин сказал, что желающие жить в независимой Украине не должны создавать угроз для Российской Федерации. Высказывание главы государства передает РИА Новости.

«Что касается кого-то, кто хочет на Украине чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве — да ради бога. Делайте, что хотите», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что к такому выбору украинцев нужно относиться с уважением, но при условии, что они не будут «создавать угроз для нас».

Ранее Путин заявил, что масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось 4 июня и продолжается «прямо сейчас». Он также отметил, что наступление ведется «с использованием подготовленных для этих целей резервов».