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18:55, 13 июня 2023Бывший СССР

Путин сказал «да ради бога» желающим жить в независимой Украине

Президент России Путин сказал «да ради бога» желающим жить в независимой Украине

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Президент России Владимир Путин сказал, что желающие жить в независимой Украине не должны создавать угроз для Российской Федерации. Высказывание главы государства передает РИА Новости.

«Что касается кого-то, кто хочет на Украине чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве — да ради бога. Делайте, что хотите», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что к такому выбору украинцев нужно относиться с уважением, но при условии, что они не будут «создавать угроз для нас».

Ранее Путин заявил, что масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось 4 июня и продолжается «прямо сейчас». Он также отметил, что наступление ведется «с использованием подготовленных для этих целей резервов».

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    Алевтина Запольская
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