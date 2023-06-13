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17:24, 13 июня 2023Силовые структуры

Путин заявил о необходимости расширить деятельность спецслужб в России

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости расширить деятельность спецслужб

Фото: Vladimir Astapkovich / Reuters

В России необходимо расширять деятельность спецслужб. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Его цитирует РИА Новости.

Президент добавил, что сейчас на территории России ведется борьба со спецслужбами Украины. В частности, силовики задерживают агентов и сотрудников украинских ведомств.

«Хочу отметить, мы, в отличие от сегодняшних властей Украины, не можем действовать террористическими методами, у нас все-таки государство, страна, а там режим», — уточнил российский лидер.

13 июня президент Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами. В ней принимают участие журналисты Первого канала, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», а также блогеры и авторы Telegram-каналов.

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