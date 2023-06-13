Путин описал приход Ющенко к власти словами «какой, на хрен, третий тур»

Президент России Путин описал приход Ющенко к власти словами «какой, на хрен, третий тур»

Президент России Владимир Путин прокомментировал победу Виктора Ющенко на выборах президента Украины в 2004 году словами «какой, на хрен, третий тур». Высказывание российского лидера приводит Telegram-канал «RT на русском».

«Он [третий тур выборов президента Украины] не предусмотрен конституцией. Это госпереворот. Но он хотя бы прошел относительно мирным способом», — описал приход Ющенко к власти президент России, рассуждая о политических потрясениях в истории соседней республики.

Также Путин предрек скорое исчезновение оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, который практически ничего не производит самостоятельно.

Первый тур выборов президента Украины в 2004 году закончился тем, что ни Ющенко, ни его соперник Виктор Янукович не получили 50 процентов голосов избирателей плюс один голос, необходимых для победы.

Во втором туре победил Янукович, однако сторонники Ющенко, преимущественно из западных областей Украины, на пару с западными организациями заявили о якобы имевших место нарушениях. В стране начались беспорядки.

Затем Верховный суд Украины назначил переголосование, ставшее фактически третьим туром. По его итогам победу одержал Ющенко.

