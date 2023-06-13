Мантуров рассказал об уникальных возможностях российских ПВО

Мантуров: только российские системы ПВО способны сбивать гиперзвуковые ракеты

На сегодняшний день только российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны уничтожать гиперзвуковые ракеты. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минпромторга, вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров.

По словам Мантурова, боевая авиация — самолеты и вертолеты — это та сфера, в которой на данный момент Россия превосходит все остальные страны как по качеству, так и по количеству. «Как и в целом по большинству направлений продукции ОПК: достаточно упомянуть тот факт, что только наши системы способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию», — заявил вице-премьер.

Также Денис Мантуров рассказал о планах на первый полет отечественного самолета SSJ New, который является импортозамещенной версией лайнера Sukoi Superjet 100. SSJ New получил российские систему управления, авионику, шасси, гидросистему, систему кондиционирования воздуха и многое другое. Перед полетом все системы проверят на земле.

