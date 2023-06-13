Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow

Минобороны сообщило о перехвате трех крылатых ракет Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом во вторник, 13 июня, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Перехвачены три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — уточнил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным оборонного ведомства, за минувшие сутки российские военные сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах села Старомлыновка в Донецкой народной республике (ДНР), села Работино в Запорожской области, села Корсунка в Херсонской области, а также населенных пунктов Пшеничное и Новокраснянка в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме того, Конашенков сообщил, что в ночь на 13 июня Воздушно-космические силы России нанесли удары высокоточным оружием по складу ВСУ с боеприпасами и вооружением иностранного производства.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.