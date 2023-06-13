Минобороны заявило о высокоточном ударе по складу ВСУ с иностранным вооружением

Минобороны заявило о высокоточном ударе ВКС России по складу ВСУ с иностранным вооружением

В ночь на 13 июня Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары высокоточным оружием по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, были атакованы места сосредоточения оперативных резервов войск противника. По словам Конашенкова, все назначенные объекты поражены, а цель удара достигнута.

Ранее Минобороны сообщало, что российским военнослужащим удалось захватить немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley на запорожском направлении специальной военной операции. Ведомство обратило внимание, что у части техники противника работали двигатели, что может говорить «о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники».

25 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад передал Украине оружия на сумму 65 миллиардов долларов и заставляет Киев демонстрировать тактические успехи на поле боя и воевать «до последнего украинца».