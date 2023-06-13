Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:16, 13 июня 2023Россия

Минобороны заявило о высокоточном ударе по складу ВСУ с иностранным вооружением

Минобороны заявило о высокоточном ударе ВКС России по складу ВСУ с иностранным вооружением

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В ночь на 13 июня Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары высокоточным оружием по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, были атакованы места сосредоточения оперативных резервов войск противника. По словам Конашенкова, все назначенные объекты поражены, а цель удара достигнута.

Ранее Минобороны сообщало, что российским военнослужащим удалось захватить немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Bradley на запорожском направлении специальной военной операции. Ведомство обратило внимание, что у части техники противника работали двигатели, что может говорить «о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники».

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

25 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад передал Украине оружия на сумму 65 миллиардов долларов и заставляет Киев демонстрировать тактические успехи на поле боя и воевать «до последнего украинца».

Что думаешь? Оцени!
    Зураб Дарахвелидзе
    Обсудить
    Последние новости
    Российские военные захватили Leopard и Bradley. Почему западная техника пока не помогает ВСУ в контрнаступлении?
    Украинцы опротестовали новую книгу автора «Ешь, молись, люби» из-за СВО
    Лукашенко сделал выводы из контрнаступления ВСУ
    Описан матерный диалог Чубайса с охранником Ельцина о «коробке из-под ксерокса»
    Путин денонсировал договор с Украиной по использованию Азовского моря
    Парикмахер назвала три незаметные портящие волосы ошибки
    В России спрогнозировали подорожание бензина
    Стало известно об ухудшении состояния актрисы Федосеевой-Шукшиной
    Акции Apple рекордно подорожали
    Стюардесса поделилась способами обнаружения скрытых камер в номере отеля
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.