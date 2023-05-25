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14:00, 25 мая 2023Бывший СССР

Шойгу заявил о передаче Западом Украине оружия на 65 миллиардов долларов

Глава Минобороны России Шойгу: Запад передал Украине оружия на 65 миллиардов долларов
СюжетМинобороны:

Фото: Libkos / AP

Запад передал Украине оружия на сумму 65 миллиардов долларов и заставляет Киев демонстрировать тактические успехи на поле боя. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минске, его слова передает РИА Новости.

«Запад заставляет киевский режим, не считаясь с потерями, демонстрировать тактические успехи и готовность воевать "до последнего украинца", накачивает его оружием. Военно-техническая помощь Киеву уже превысила 65 миллиардов долларов», — сказал Шойгу.

Он указал, что в операциях киевских властей принимает участие более двух с половиной тысяч иностранных наемников, а сама Украина используют террористические методы, такие как диверсии и громкие убийства. Это приводит к эскалации конфликта и его затягиванию, считает глава российского Минобороны.

Ранее Шойгу заявил, что страны Запада ведут необъявленную войну против Москвы и Минска.

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Алевтина Запольская
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