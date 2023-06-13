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09:32, 13 июня 2023Россия

Губернатор показал кадры разрушений после обстрела приграничного поселка ВСУ

Курский губернатор Старовойт показал кадры разрушений после обстрела ВСУ поселка Глушково

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал кадры разрушений после утреннего обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного поселка Глушково. Фотографии повреждений он опубликовал в Telegram.

На кадрах видны поврежденные в результате обстрела постройки — у некоторых зданий разрушена кровля и выбиты окна.

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

По данным главы региона, в поселке было зафиксировано 12 прилетов. Повреждения получили около 10 жилых домов, кинотеатр, несколько административных зданий и два автомобиля.

Ранее Старовойт сообщил, что утром 13 мая под обстрел ВСУ попали два поселка в Курской области — Теткино и Глушково. Уточнялось, что в Теткино пострадало девять домов, два из которых загорелись.

19 октября 2022 года в восьми регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей — был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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