Губернатор показал кадры разрушений после обстрела приграничного поселка ВСУ

Курский губернатор Старовойт показал кадры разрушений после обстрела ВСУ поселка Глушково

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал кадры разрушений после утреннего обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного поселка Глушково. Фотографии повреждений он опубликовал в Telegram.

На кадрах видны поврежденные в результате обстрела постройки — у некоторых зданий разрушена кровля и выбиты окна.

По данным главы региона, в поселке было зафиксировано 12 прилетов. Повреждения получили около 10 жилых домов, кинотеатр, несколько административных зданий и два автомобиля.

Ранее Старовойт сообщил, что утром 13 мая под обстрел ВСУ попали два поселка в Курской области — Теткино и Глушково. Уточнялось, что в Теткино пострадало девять домов, два из которых загорелись.

19 октября 2022 года в восьми регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей — был введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.