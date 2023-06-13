В Запорожской области заявили о стягивании резервов ВСУ в регион

Рогов заявил, что ВСУ стягивают дополнительные силы на линию фронта в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают дополнительные силы на линию фронта в Запорожской области, при этом ситуация в регионе контролируемая. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас идет переброска резервов украинских войск на передовую. Но ситуация на линии фронта полностью контролируется российской армией», — сказал он. По его словам, настрой российских военных хороший, они готовы защищаться.

Рогов добавил, что на ореховском участке фронта проходят артиллерийские столкновения. Как уточнил глава движения, в настоящее время основные сражения происходят в районе Времевского выступа.

Ранее сообщалось, что российская армия контролирует высоты Времевского выступа. На указанном участке запорожского направления проходили тяжелейшие бои. Отмечалось, что помимо артиллерии в работу активно включалась авиация.