Рогов: российская армия контролирует высоты Времевского выступа на запорожском направлении

Глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская армия контролирует высоты Времевского выступа — на этом участке запорожского направления в настоящее время идут тяжелейшие бои. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что помимо артиллерии в работу активно включилась авиация. В частности, по словам Рогова, в районе села Урожайное продолжаются взаимные обстрелы и бои сверхвысокой интенсивности. «На северных и восточных окраинах села остались позиции ВСУ», — указал общественный деятель.

На севере Макаровки противник был выбит в результате быстрой и эффективной контратаки 127-й дивизии. При этом, как отметил Рогов, бойцы ВСУ из 35-й отдельной бригады морской пехоты держат оборону на нескольких быстро подготовленных позициях и огневых точках.

Села Левадное и Новодаровка, по словам общественного деятеля, превратились в «серую зону» — украинские войска, понеся большие потери, «бежали из них» и рассредоточились в «зеленной полосе».

Ранее Владимир Рогов заявил, что длина линии соприкосновения на запорожском направлении составляет более 150 километров. «Нашей армией выстроено несколько линий глубокоэшелонированной обороны, в которую уперся противник, бросая свои силы на убой», — сообщил он подробности.